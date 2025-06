Roma 39enne tenta il suicidio sulla Tiburtina | agenti della Polizia Locale lo salvano in extremis

Roma questa sera si è tinta di tensione e speranza: un uomo di 39 anni, minacciando di saltare dal cornicione di via Tiburtina, è stato salvato in extremis dagli agenti della polizia locale. Un gesto disperato che ha scosso l’intera comunità, ma grazie all’intervento tempestivo degli agenti, la sua vita è stata salvata. Per scoprire come si è conclusa questa drammatica vicenda, continua a leggere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nella serata di ieri, venerdì, 13 giugno: un 39enne minaccia di lanciarsi da un cornicione. Un grave episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì, 13 giugno a Roma, lungo via Tiburtina, tra i quartieri San Basilio e Tor Cervara. Un uomo di 39 anni ha cercato di togliersi la vita, salendo sul cornicione al terzo piano di un edificio con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente, alcuni passanti si sono accorti della situazione drammatica e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Proprio in quel momento una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei consueti controlli sul territorio, stava transitando in zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, 39enne tenta il suicidio sulla Tiburtina: agenti della Polizia Locale lo salvano in extremis

