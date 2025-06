Rogo in casa nella notte | muore donna di 76 anni sotto gli occhi del figlio

Una tragica notte ha sconvolto San Pietro in Casale: una donna di 76 anni ha perso la vita in un incendio che, sotto gli occhi sgomenti del figlio, ha devastato la sua casa. La quiete della campagna si è trasformata in un dramma, con fumo nero e odori acre che hanno annunciato l’irreparabile. Ma cosa si cela dietro questa tragedia? È fondamentale fare luce su quanto accaduto e capire come prevenire simili incidenti in futuro.

San Pietro in Casale (Bologna), 14 giugno 2025 - Una serata tragica quella di ieri, per il territorio di San Pietro in Casale, dove una donna di 76 anni ha perso la vita in un incendio, sotto gli occhi del figlio. Ma torniamo ai fatti. Erano all'incirca le 23. Le campagne della Bassa bolognese erano silenziose e tranquille poi, a un certo punto, nei cieli si è iniziato a sentire un odore acre e pungente accompagnato da un fumo nero e denso. In via Sant'Alberto, a San Pietro, la villetta a due piani, dove viveva la 76enne (al piano sotto) insieme al figlio 45enne (al piano sopra), ha iniziato a prendere fuoco.

