Roger Daltrey è stato nominato cavaliere da Re Carlo III

Roger Daltrey, leggenda dei The Who, ha ricevuto il prestigioso titolo di cavaliere da Re Carlo III, riconoscimento per il suo impegno nella beneficenza e nella musica. Dopo oltre vent'anni di patrocinio del Teenage Cancer Trust, il cantante ha dichiarato: "È un onore meraviglioso per me e soprattutto per il Teenage Cancer Trust. Accetto questo premio non solo per me stesso, ma anche a nome di tutti gli eroi non celebrati che hanno dato la loro energia per rendere il Teenage Cancer Trust il successo che...

Personaggi del calibro degli Who e dei loro fan, Angie Jenkison, Lindsay Hughes, Des Murphy, Rob Ballantine e il compianto Chris York sono alcuni dei tanti che hanno fatto tanto per elevare l'ente di beneficenza, al punto che ora ha 28 unità specializzate negli ospedali del NHS in tutto il Regno Unito", ha dichiarato il frontman della band londinese.

