Rockin’ Pioltello Woodstock per tutti La carica dei 100 musicisti di ogni età

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile! Sabato prossimo, Pioltello si trasforma nella capitale della musica con il grande "concertone" al Parco Centrale, dove la carica di 100 artisti di ogni età e talento unirà le voci per salutare l'estate. Una celebrazione coinvolgente che dimostra come la passione musicale possa creare emozioni condivise e unire tutta la comunità. Non mancate, perché questa festa sarà davvero speciale!

“Rockin’ Pioltello“, anche la città partecipa alla festa della Musica che in tutto il Paese saluta l’estate. E lo farà sabato prossimo in grande stile con il “concertone“ al Parco Centrale, protagonisti, “la carica dei 100“ musicisti e cantanti di tutte le età, professionisti e dilettanti, in arrivo dall’hinterland. Hanno risposto alla chiamata dell’Amministrazione in primavera e superate le selezioni, si esibiranno tutti insieme, sugli stessi brani, proprio come un’unica grande orchestra rock. Una piccola Woodstock. A guidarli, su un grande palco montato al centro, la band di Marta Viola, giovane talento nel panorama musicale italiano, cantante e chitarrista, che ha conquistato pubblico e giuria vincendo, a soli 14 anni, la prima edizione di “Io canto Generation“, il talent show che l’ha lanciata verso un futuro brillante sui palchi più importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rockin’ Pioltello, Woodstock per tutti. La carica dei 100 musicisti di ogni età

