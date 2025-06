Roberto Saviano è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Roberto Saviano conquista il primo posto nella classifica dei libri più venduti della settimana, confermando il suo successo inarrestabile. Accanto a lui, nomi come Cristina Cassar Scalia e Michela Murgia si fanno spazio tra le preferenze dei lettori, mentre il mondo della narrativa si arricchisce di nuove storie coinvolgenti, come “La felicità nei giorni di pioggia” di Imogen Clark. La passione per la lettura non si ferma mai e questa settimana riserva sorprese interessanti per tutti gli amanti dei libri.

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Roberto Saviano. Accanto a lui Cristina Cassar Scalia e l’intramontabile Michela Murgia. Roberto Saviano, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Roberto Saviano, fonte 24emilia.com In tredicesima posizione “La felicità nei giorni di pioggia” di Imogen Clark. La protagonista di questo romanzo è un’adolescente affidata dalla madre, prima che quest’ultima morisse, a quattro tutori tra cui c’è una misteriosa donna sconosciuta a tutti. Al dodicesimo posto “Il digiuno intermittente a modo mio. I protocolli, i benefici, le ricette” di Tiziano Scarparo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Roberto Saviano è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

In questa notizia si parla di: roberto - saviano - testa - classifica

Roberto Saviano: “Storie di una notte? Difficile, mi fido poco. Faccio l’amore meno di quanto vorrei, la sessualità è il mio spazio di libertà” - Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro, *L’amore mio non muore*, descrivendolo come la più intensa storia d’amore mai narrata.

"Se devo vedere i punti in classifica, devo dire che questo scudetto l'ha perso l'Inter" sono state le parole di Fabrizio Biasin a "Pressing" Juan Jesus però non ha preso proprio benissimo queste dichiarazioni e ha risposto a tono #JuanJesus #Biasin #Inter Vai su Facebook

Roberto Saviano è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana; CLASSIFICA: dal 5 all’11 maggio 2025 – questa settimana segnaliamo “L’amore mio non muore” di Roberto Saviano (Einaudi); Top giornalisti social: interazioni ancora in calo. Biasin resta in testa, Gracis a podio.

Cristina Cassar Scalia è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana - La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Cristina Cassar Scalia. Si legge su msn.com

Saviano a testa bassa contro Meloni: "La criminalità ringrazia". Ma i dati... - Non poteva mancare la voce di Roberto Saviano nel coro che si è levato a sinistra contro l'abolizione della protezione speciale per i migranti. Lo riporta iltempo.it

Saviano fuori dalla Rai, l'ad Sergio: «Non è in palinsesto: scelta aziendale e non politica» - Salvini aveva annunciato querela e la maggioranza aveva chiesto la testa di Saviano in Rai, come era stato per Facci. Scrive ilmattino.it