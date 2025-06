Roberto Salbitani ad Astino con la mostra Echi di strade perdute

La Fondazione Mia di Bergamo invita appassionati e curiosi ad esplorare “Echi di strade perdute”, una mostra di Roberto Salbitani ad Astino. Maestro silenzioso e visionario della fotografia italiana, Salbitani rinnova il suo impegno artistico con un percorso che sconvolge le percezioni del paesaggio e delle strade dimenticate, lasciandoci un messaggio potente e suggestivo. Un’occasione imperdibile per scoprire un universo visivo unico e poetico.

Bergamo. Fondazione Mia presenta ad Astino la mostra dedicata all’opera di Roberto Salbitani, tra gli artefici di quel ripensamento della nostra fotografia che ha posto come centro d’indagine il paesaggio scardinandone ogni visione precostituita. Dopo anni di silenzio, che hanno fatto di Roberto Salbitani un maestro in ombra della fotografia italiana, l’autore torna con un importante libro e una mostra dal titolo: Echi di strade perdute. L’esposizione propone 52 immagini in bianco e nero, molte delle quali inedite, dove protagonista è il paesaggio urbano, tra i segni della metropoli, dal centro alle periferie, fino agli spazi intermedi e dimenticati tra città e campagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it