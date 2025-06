Roberto Benigni su tutte le furie | le sue parole in diretta tv

Roberto Benigni, protagonista di un’uscita inaspettata e carica di emozione, ha infiammato la scena di Propaganda Live con parole sincere e forti. La sua passione e il suo spirito indomabile sono stati protagonisti di un momento unico, che ha catturato l’attenzione di tutti. In un intreccio di pensieri e indignazione, l’attore e regista ha dimostrato ancora una volta come le parole possano diventare uno strumento potente per denunciare e ispirare.

Personaggi tv. – Il grande Roberto Benigni è tornato, e lo ha fatto con una performance che ha lasciato il pubblico di Propaganda Live col fiato sospeso. Il celebre attore e regista, noto per il suo spirito e la sua ironia, ha deciso di prendere di petto l'attualità durante la puntata dello show televisivo trasmesso su La7. Al suo fianco, l'intrigante scrittore Roberto Saviano. Un duo che prometteva scintille, e così è stato.

