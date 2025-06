Roberto Benigni furioso contro la guerra a Gaza | Non sono umani perché continuano a uccidere i bambini?

Roberto Benigni, con la sua passione travolgente e il cuore spezzato, ha espresso un forte sdegno contro la guerra a Gaza, sottolineando l'orrore di bambini innocenti che continuano a perdere la vita. Durante Propaganda Live, l’attore ha invitato tutti a riflettere sull’umanità perduta in questi conflitti che fanno perdere il senso della compassione. La sua voce diventa un grido di speranza e di impegno, affinché il mondo ascolti e agisca. Continua a leggere.

Intervenuto nella puntata di venerdì 13 giugno di Propaganda Live su La 7, Roberto Benigni ha lanciato un appello deciso contro la guerra in atto a Gaza tra Israele e Palestina. L'attore ha rivolto un pensiero ai bambini vittime del conflitto: "Non sentono il grido di dolore che si leva da ogni parte del mondo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roberto - benigni - guerra - gaza

Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa - Roberto Benigni e Michele Ballerin, insieme a Stefano Andreoli, presentano "Il sogno. L'Europa si è desta!", un viaggio entusiasmante nell'idea di Europa come visione condivisa.

#propagandalive Guerra a Gaza, Roberto Benigni: "Continuano a uccidere i bambini, ma che vigliaccheria è questa! Non sentono il grido di dolore che si leva da ogni parte del mondo?" Vai su X

Pochi istanti fa, parlando di Gaza a Propaganda Live, Roberto Benigni ha dato una straordinaria lezione di passione civile e umanità . E lo ha fatto con semplicità , col cuore, quasi commosso, gridando tutta la sua indignazione: “Quando i bambini giocano alla Vai su Facebook

Guerra a Gaza, Benigni: Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!; Guerra a Gaza, Benigni: Perché continuano a uccidere bambini? E' insopportabile all'animo umano; Benigni a Propaganda Live: «A Gaza e in Ucraina uccidono bambini, che vigliaccheria. Non sono uomini» - Il video.

Guerra a Gaza, Benigni: "Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!" - La riflessione di Roberto Benigni sulle guerre, l’Europa, il 7 ottobre e i bambini vittime: 'Si dovrebbero fermare quando si graffia uno' ... Si legge su la7.it

Guerra a Gaza, Benigni: "Perché continuano a uccidere bambini? E' insopportabile all'animo umano" - “Quando i bambini giocano alla guerra, appena uno si graffia, il gioco si ferma. Lo riporta repubblica.it

Benigni a Propaganda Live: «A Gaza e in Ucraina uccidono bambini, che vigliaccheria. Non sono uomini» – Il video - Se non lo sentono, allora non sono umani» L'articolo Benigni a Propaganda Live: « ... Lo riporta msn.com