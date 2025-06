Roberto Benigni e l’urlo contro la guerra a Propaganda Live | È insopportabile all’animo umano

Roberto Benigni, con la sua anima appassionata e il suo spirito indomabile, ha infiammato gli spettatori di Propaganda Live condividendo un messaggio potente contro la guerra a Gaza. Il suo monologo, un urlo di pace e speranza, ha ricordato a tutti l’importanza di ritrovare l’unità europea di fronte all’insopportabile orrore che scuote il mondo. Un appello che non lascia indifferenti e che ci invita a riflettere sul nostro ruolo nel costruire un futuro di pace.

L'attore, ospite dell'ultima puntata di stagione di Propaganda Live, lancia un appello contro la guerra a Gaza e chiede all'Europa di ritrovare il suo spirito unitario. Un monologo intenso, un appello accorato alla pace, una denuncia totale, senza se e senza ma, contro l'orrore della guerra: Roberto Benigni ha chiuso col botto la stagione di Propaganda Live, ospite speciale della puntata andata in onda venerdì 13 giugno su La7. Dal palco del programma condotto da Diego Bianchi, l'attore premio Oscar ha parlato al cuore del pubblico, affrontando con forza il tema del conflitto tra Israele e Palestina e, più in generale, delle guerre che ci sono nel mondo (e sono tante).

Il durissimo sfogo di Roberto Benigni, ieri sera, a Propaganda Live sulla guerra a Gaza Vai su Facebook

"Quando i bambini giocano alla guerra, appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma. Ma perché questi continuano a uccidere i bambini". Il grido di Roberto Benigni contro gli orrori delle guerre #propagandalive Vai su X

