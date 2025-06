Roberto Benigni a Propaganda Live | appello contro la guerra a Gaza -VIDEO

Roberto Benigni si distingue ancora una volta con il suo toccante intervento in Propaganda Live, dove lancia un appello potente contro la guerra a Gaza. Con parole di umanità e solidarietà , l’attore sottolinea come “siamo tutti lo stesso corpo”, invitando alla pace e alla consapevolezza. Un monologo che ci invita a riflettere sull’importanza dell’unità e della compassione in momenti così critici. Seguiteci per non perdere aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda cruciale.

Roberto Benigni è intervenuto nella puntata di Propaganda Live andata in onda venerdì 13 giugno su La 7, lanciando un forte appello contro la guerra tra Israele e Palestina. Nel suo monologo, l'attore e regista ha espresso una dura critica verso l'Unione Europea, accusata di non aver mostrato una vera unità politica e diplomatica in grado di prevenire il conflitto. "Non c'è un'Unione Europea vera", ha detto Benigni, sottolineando la necessità di una comunità internazionale capace di assumere un ruolo più determinante.

