Robbie Williams e Laura Pausini firmano l’inno del Mondiale per Club

Un'inedita collaborazione tra musica e sport sta per conquistare il mondo: Robbie Williams, ambasciatore ufficiale FIFA, invita Laura Pausini a dare voce a "Desire", l'inno ufficiale del primo Mondiale per Club. Un connubio di talenti italiani che promette di emozionare milioni di spettatori globali. La presentazione in anteprima, in programma domani a Miami, segna un momento storico per il calcio e la musica internazionale...

Robbie Williams invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, Desire, che sarà presentato al Mondiale per Club. Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo globale, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, Desire, che sarà presentato in anteprima all’opening de l Mondiale per Club di domani a Miami. Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, Desire accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Robbie Williams e Laura Pausini firmano l’inno del Mondiale per Club

