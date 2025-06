RIVOLUZIONE SAN MARINO RTV | SIMONA VENTURA ROBERTO GIACOBBO NUOVI STUDI E LOGO

San Marino RTV si prepara a una rivoluzione con nuove iniziative, studi e un logo rinnovato, promettendo di ridefinire il panorama televisivo della Repubblica. La conferenza stampa pubblica, trasmessa in diretta, ha svelato i progetti ambiziosi e i profondi cambiamenti che plasmeranno il futuro della tv di Stato. Con interventi di figure di spicco come Roberto Sergio, Rossano Fabbri e Federico Pedini, si apre un nuovo capitolo per l’emittente. Il nuovo volto di San Marino RTV sta per arrivare.

San Marino RTV ha presentato in una conferenza stampa pubblica e partecipata le nuove iniziative, i progetti in corso e i principali cambiamenti che stanno trasformando profondamente la tv di Stato della Repubblica di San Marino. Al centro dell’incontro, trasmesso anche in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell’emittente, gli interventi del Direttore Generale Roberto Sergio, dei Segretari di Stato Rossano Fabbri  e Federico Pedini Amati, dei responsabili editoriali, tecnici e produttivi dell’emittente e dei volti noti delle nuove produzioni. Rebranding e nuova identitĂ visiva. “ Una realtĂ che vuole guadagnarsi un posto di rilievo ”: con queste parole del caporedattore centrale Silvia Pelliccioni  si è aperta la presentazione della nuova immagine della televisione sammarinese. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RIVOLUZIONE SAN MARINO RTV: SIMONA VENTURA, ROBERTO GIACOBBO, NUOVI STUDI E LOGO

