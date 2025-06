RIVOLUZIONE SAN MARINO RTV | SIMONA VENTURA ROBERTO GIACOBBO NUOVI STUDI E LOGO

San Marino RTV sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Con nuovi studi, un logo rinnovato e progetti innovativi coinvolgenti come quelli di Simona Ventura e Roberto Giacobbo, l’emittente si apre a un futuro dinamico e all’avanguardia. La recente conferenza stampa ha svelato le trasformazioni profonde che stanno ridefinendo la televisione di Stato, portando innovazione e coinvolgimento diretto con il pubblico. Un cambiamento destinato a segnare un nuovo capitolo della storia televisiva sammarinese.

San Marino RTV ha presentato in una conferenza stampa pubblica e partecipata le nuove iniziative, i progetti in corso e i principali cambiamenti che stanno trasformando profondamente la tv di Stato della Repubblica di San Marino. Al centro dell’incontro, trasmesso anche in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell’emittente, gli interventi del Direttore Generale Roberto Sergio, dei Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati, dei responsabili editoriali, tecnici e produttivi dell’emittente e dei volti noti delle nuove produzioni. Rebranding e nuova identità visiva. “ Una realtà che vuole guadagnarsi un posto di rilievo ”: con queste parole del caporedattore centrale Silvia Pelliccioni si è aperta la presentazione della nuova immagine della televisione sammarinese. 🔗 Leggi su Bubinoblog