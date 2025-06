River Plate Urawa Reds | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa sfida imperdibile tra River Plate e Urawa Reds al Lumen Field di Seattle, scopri orario, dove vederla in TV e le possibili formazioni. Un incontro ricco di emozioni che potrebbe regalare sorprese e grandi momenti di sport. Preparati a vivere un mondiale per club indimenticabile, perché questa partita promette di essere davvero spettacolare.

Al Lumen Field di Seattle si giocherĂ la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra River Plate Urawa Reds.

MONDIALE PER CLUB 18 giugno, ore 3 di notte Monterrey-Inter 21 giugno ore 21 Inter-Urawa Reds 26 giugno ore 3 di notte Inter-River Plate Mah! Vai su X

L'Urawa Red Diamonds ha presentato la nuova maglia con la quale disputerĂ il Mondiale per Club! I Reds debutteranno nella competizione il prossimo 17 giugno alle ore 21 contro il River Plate, mentre 21 giugno, sempre alle 21, ci sarĂ la sfida contro l'Inter p Vai su Facebook

Urawa Reds, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore

