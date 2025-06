Ritrovato un cadavere nelle acque di un porticciolo turistico | è di un ragazzo di 16 anni

Un tragico ritrovamento scuote il porto di Su Siccu: nelle prime ore dell’alba, il corpo senza vita di Mariano Olla, 16 anni, è stato recuperato nelle acque davanti al porticciolo turistico di Cagliari. Originario di Cagliari e residente a Sestu, la comunità si stringe nel dolore di questa perdita improvvisa. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia e fare luce su quanto accaduto.

Il corpo senza vita di un ragazzo di 16 anni è stato trovato all'alba di oggi nelle acque davanti al porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. La vittima si chiamava Mariano Olla, era originario di Cagliari ma da qualche anno viveva a Sestu. Il cadavere è stato recuperato a poca distanza. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ritrovato un cadavere nelle acque di un porticciolo turistico: è di un ragazzo di 16 anni

