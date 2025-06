ritrovata in ungheria la bimba rapita dalla madre 13 anni fa

Dopo tredici anni di angoscia e speranza, una svolta incredibile: in Ungheria è stata ritrovata la piccola Chantal Tonello, sequestrata dalla madre quando aveva appena 14 mesi. La notizia, confermata dalla polizia e diffusa dal Tg1, rappresenta un’importante vittoria nella lotta contro l’ingiustizia e il dolore. Questa rinascita riscalda i cuori di chi non ha mai smesso di credere nel ritorno della piccola.

È stata ritrovata in Ungheria, a circa 150 chilometri da Budapest, la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre 2012, quando aveva solo 14 mesi. La notizia, confermata dalla polizia, è stata diffusa in anteprima dal Tg1 attraverso i propri canali social. Il caso ebbe grande attenzione mediatica all'epoca, anche per la determinazione del padre, Andrea Tonello, che per quasi tredici anni non ha mai smesso di cercare la figlia. Aveva lanciato appelli sui social e in televisione, partecipando a diverse trasmissioni e creando un sito dedicato alla scomparsa della bambina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it