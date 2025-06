Ritrovata in Ungheria Chantal la bimba rapita dalla madre 13 anni fa

Una svolta incredibile in un caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia: dopo 13 anni di angoscia, Chantal, la bimba rapita dalla madre e nascosta in Ungheria, è stata finalmente ritrovata. La collaborazione tra le forze di polizia italiane e ungheresi ha portato alla sua salvezza, garantendo un futuro di speranza. La ragazza è ora affidata alle cure dei suoi cari, grazie a un'indagine che dimostra come la determinazione possa vincere ogni ostacolo.

È stata ritrovata in Ungheria Chantal, che era stata portata nel Paese dalla madre 13 anni fa: la donna successivamente aveva fatto perdere le sue tracce impedendo che il padre, Andrea Tonello, potesse far valere l' affidamento esclusivo ottenuto in Italia. La donna è stata fermata dopo 13 anni grazie alla collaborazione tra la polizia italiana e quella magiara, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, mentre la ragazzina è stata affidata per il momento alla nonna materna, con l'obbligo di facilitare gli incontri con il padre. L'ex compagna di Andrea Tonello, come ha raccontato lui stesso, aveva portato Chantal in Ungheria con la scusa di voler passare il Natale del 2011 a casa di sua madre.

