Ritardi sul nuovo ospedale | Prima gli annunci ora il silenzio Nella vecchia sede il degrado avanza

Solo propaganda, nessuna reale soluzione. Dopo annunci e polemiche, il nuovo ospedale resta un miraggio, mentre la vecchia sede si degrada lentamente. Il trasloco è ancora rinviato, e l’estate avanza senza che un solo paziente abbia varcato le nuove porte inaugurate a dicembre. Una situazione difficile da ignorare, che solleva più domande che risposte sul vero stato della sanità locale.

🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ritardi sul nuovo ospedale: "Prima gli annunci, ora il silenzio. Nella vecchia sede il degrado avanza"

