Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli ha fatto esplodere di gioia i tifosi partenopei, già felicissimi per lo Scudetto. Ma dietro questa brillante operazione si nasconde una verità scomoda: un sotterfugio nel contratto che potrebbe lasciare l’amaro in bocca. La scoperta ha scosso gli animi e sollevato interrogativi su alcune manovre nascoste. E ora, il mondo del calcio si domanda: quale sarà il vero impatto di questa mossa sulla squadra?

Risveglio amaro per De Bruyne: scoperto il sotterfugi nel contratto ADL lo ha fregato per bene"> Il trasferimento di De Bruyne al Napoli ha acceso l’entusiasmo di una piazza che già era estasiata dalla vittoria dello Scudetto. Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio con un post sui canali social del club: «Kevin è orgoglioso di essere uno di noi!», seguito dal benvenuto del presidente De Laurentiis. Il fuoriclasse belga è atterrato a Fiumicino in mattinata, accompagnato da legali, padre e agenti, e ha subito lasciato le sue prime dichiarazioni ai tifosi: «Non vedo l’ora di unirmi alla squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com