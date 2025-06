Risultati Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, con i riflettori puntati sulla Juventus nel girone G e sugli emozionanti match in America. Resta aggiornato sui risultati live, analisi delle partite e il cammino dei bianconeri in questa prestigiosa competizione. Segui con noi ogni passo e scopri come si sta scrivendo la storia della Juventus in questa sfida mondiale!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) Domenica 15 giugno, ore 21.00 – PSG vs Atletico Madrid (Gruppo B) Lunedì 16 giugno, ore 00.

