Ristorazione ‘salata’ A tavola i rincari si fanno sentire di più

L’estate 2025 si avvicina, ma il caro prezzi sembra ormai una costante quotidiana. Tra rincari in tavola e spese sempre più pesanti, è difficile non notare come tutto, dal caffè al pane, abbia subito un’impennata. Questo trend, iniziato durante la pandemia e aggravato dalla crisi internazionale, sta trasformando le abitudini di consumo di milioni di italiani. Ma quali saranno le conseguenze e come ci potremo adattare?

Estate 2025, o quasi. Fare la spesa costa sempre di più, così come andare in vacanza, a cena al ristorante, o a fare colazione al bar. E tra gli osservati speciali non mancano caffè e cacao. Ma, diciamocelo, a guardarci bene, tutti i prezzi sembrano cresciuti. Una tendenza iniziata col Covid e proseguita con la guerra in Ucraina, fino a che è diventato quasi naturale vedere prezzi folli ormai ovunque. In crescita pane, riso, carne e uova. Scende leggermente la frutta, ma salgono i vegetali. Prezzi alle stelle, e aumento dei costi di prima necessità che è stato avvertito in particolare negli ultimi mesi, con un'impennata da maggio in poi.

