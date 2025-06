Rissa durante la festa patronale | aggredito da tre ragazzi tra la folla finisce in ospedale

Una serata di allegria e tradizione si è improvvisamente trasformata in un incubo per un uomo di Cassino, travolto da una violenta rissa durante la festa patronale di Sant’Antonio. Tra bancarelle e musica, un momento di convivialità si è spezzato in un attimo, lasciando il protagonista gravemente ferito. La tranquilla celebrazione si è conclusa con un drammatico intervento ospedaliero, ricordandoci quanto la sicurezza sia fragile anche nei momenti di festa.

Doveva essere una serata di festa, tra bancarelle, musica e tradizione. Invece, per un uomo di Cassino, il venerdì sera dedicato ai festeggiamenti di Sant'Antonio si è trasformato in un incubo. L'aggressione è avvenuta in largo Dante. La vittima, accompagnata dalla compagna, stava passeggiando.

