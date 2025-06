Rissa dopo un maxi incidente a Orta Nova appello del sindaco alla responsabilità | Scene di violenza inaccettabili

In un momento già difficile dopo un maxi incidente a Orta Nova, le immagini di una violenta rissa scoppiata in via Salvo D’Aquisto hanno scosso la comunità. Il sindaco Domenico Di Vito condanna duramente quanto accaduto, sottolineando che tali scene di violenza sono inaccettabili e lontane dallo spirito della nostra comunità. È urgente promuovere responsabilità e rispetto reciproco per ricostruire fiducia e coesione tra i cittadini.

“Scene di violenza inaccettabili, che non rispecchiano la nostra comunità”. È il sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, a commentare così le immagini della rissa di giovedì, scoppiata dopo un maxi incidente in via Salvo D’Aquisto. Il video ha fatto il giro del web. Finora, non si era pronunciato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rissa dopo un maxi incidente a Orta Nova, appello del sindaco alla responsabilità: “Scene di violenza inaccettabili"

