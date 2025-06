Risolto il caso del corpo senza testa sull' autostrada A22 la vittima un 20enne strangolato dal suocero

Un mistero che ha sconvolto l’Italia e la Germania: il caso del giovane Mustafa Sahin, trovato senza testa lungo l’A22, si è finalmente svelato. La tragica vicenda, culminata con l’omicidio del 20enne strangolato dal suo suocero, ha portato alla luce una storia di colpi di scena e segreti nascosti. Ora, con il colpevole assicurato alla giustizia, si apre un nuovo capitolo di verità e speranza.

È di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, il corpo trovato senza testa in uno scatolone lungo la corsia sud dell’ A22, all’altezza di Chiusa, il 21 febbraio 2008. Venne strangolato dal suocero, Alfonso Porpora, classe 1964, di origini siciliane, nel garage di casa, a Sontheim an der Brenz, il 13 febbraio dello stesso anno. Porpora, che non ha mai rivelato il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Risolto il caso del corpo senza testa sull'autostrada A22, la vittima un 20enne strangolato dal suocero

In questa notizia si parla di: corpo - testa - strangolato - suocero

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali in testa al corpo libero! L’Italia torna in lotta - Segui in diretta gli Europei di ginnastica artistica 2025, dove l'Italia è tornata in gioco grazie a un'esibizione straordinaria di Casali, che ha conquistato il primo posto nel corpo libero con un punteggio di 14.

Caldo, Bolzano fra le tre città con il bollino rosso. I consigli per proteggersi. L’Azienda sanitaria invita a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo, come affaticamento, mal di testa e mancanza di concentrazione: sono spesso segni di disidratazione. Vai su Facebook

Brennero, risolto dopo 17 anni cold case del cadavere senza testa in A22; Cadavere senza testa ritrovato sull'A22, dopo 17 anni il cold case è stato risolto: la vittima è il 20enne Mustafa Sahin, fu strangolato dal suocero; Cadavere senza testa in uno scatolone sull'autostrada, la svolta: «È di Mustafa Sahin, fu decapitato dal suoce.

Strangolato e decapitato con una motosega, dopo 17 anni identificato corpo trovato in uno scatolone sull’A22 - È stato finalmente risolto il giallo del corpo trovato senza testa dentro uno scatolone abbandonato lungo l'A22 il 21 febbraio 2008 ... Lo riporta fanpage.it

Cadavere senza testa in uno scatolone sull'autostrada, la svolta: «È di Mustafa Sahin, fu strangolato dal suocero Alfonso Porpora» - È di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, il corpo trovato senza testa in uno scatolone lungo la corsia sud ... Da msn.com

Risolto dopo 17 anni il caso del cadavere senza testa sull'Autobrennero - Dopo ben 17 anni è stato risolto il 'cold case' del cadavere senza testa ritrovato all'interno di uno scatolone la mattina del 21 febbraio del 2008 lungo la corsia sud dell'autostrada 'A22 del B ... Segnala msn.com