Risolto il caso caso del corpo senza testa sull' autostrada A22 la vittima un 20enne strangolato dal suocero

Il mistero del corpo senza testa lungo l’autostrada A22 è finalmente risolto. Mustafa Sahin, giovane cittadino tedesco di origini turche, venne strangolato dal suocero nel garage di casa a Sontheim an der Brenz, un omicidio che sconvolse tutti. La vicenda, avvolta nel silenzio per anni, si intreccia ora con un’esito inaspettato: il colpevole ha finalmente confessato. La verità sul tragico episodio apre una nuova finestra sulla giustizia e sulla lotta all’omertà.

È di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, il corpo trovato senza testa in uno scatolone lungo la corsia sud dell' A22, all'altezza di Chiusa, il 21 febbraio 2008. Venne strangolato dal suocero, Alfonso Porpora, classe 1964, di origini siciliane, nel garage di casa, a Sontheim an der Brenz, il 13 febbraio dello stesso anno.