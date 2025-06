Risiko bancario indagate ’persone e società’

Un’indagine senza precedenti scuote il settore finanziario italiano: 8.217 persone e società sono state coinvolte in un’inchiesta della Procura di Milano, che mira a fare chiarezza sull’acquisizione del 15% di azioni Mps per 1,1 miliardi di euro tramite Banca Akros. Un complesso mosaico di nomi illustri e operazioni intricanti che potrebbe rivoluzionare il panorama bancario e finanziario nazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

C’è un elenco di persone fisiche e società che figurano indagate nell’inchiesta della Procura di Milano che punta a far luce sull’acquisizione del 15% di azioni Mps, per un corrispettivo di 1,1 miliardi di euro, tramite Banca Akros. Le azioni sono state rilevate dalla Delfin della famiglia Del Vecchio, dal gruppo Caltagirone, da Banco Bpm e da Anima. Il fascicolo è aperto “a modello 21“ che la procura utilizza quando c’è una notizia di reato e la personasocietà a cui è attribuita è già nota. La GdF nei giorni scorsi ha effettuato “acquisizioni documentali“, non perquisizioni, negli uffici di Banca Akros, per raccogliere elementi utili all’inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net