Riscossione tributi | la CGT di Napoli solleva la questione di legittimità costituzionale della norma salva NOV

La questione della legittimità costituzionale delle norme sulla riscossione tributi torna alla ribalta con una decisione shock della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli. Attraverso un'ordinanza depositata il 13 giugno, si solleva un interrogativo fondamentale: le società di progetto, prive di iscrizione all’Albo ministeriale, possono realmente svolgere attività di accertamento e riscossione dei tributi locali senza infrangere la Costituzione? La risposta potrebbe rivoluzionare il panorama fiscale locale.

Con una ordinanza depositata ieri, 13 giugno, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che consente alle cosiddette "società di progetto" di svolgere attività di accertamento e riscossione dei tributi locali senza iscrizione all'Albo ministeriale, purché partecipate da società iscritte, come avviene per Napoli Obiettivo Valore S.r.l., concessionario del Comune di Napoli. Una norma introdotta nel febbraio scorso in sede di conversione del decreto Milleproroghe, che ha suscitato fin da subito dubbi profondi sulla sua legittimità, oltre che sulla sua "opportunità".