Rischio idrogeologico | opere di manutenzione in quattro corsi d' acqua delle frazioni di Sondrio

Per garantire la sicurezza delle comunità e prevenire alluvioni, è stato programmato un intervento di manutenzione strategico lungo i corsi d'acqua delle frazioni di Sondrio. Queste opere di regimazione idraulica, che prevedono il taglio di piante e interventi mirati, interesseranno le valli Ruvina, Duretta, Molinera e Ruinetta, rafforzando la resilienza territoriale e salvaguardando il patrimonio naturale e umano del territorio.

Taglio di piante e regimazione idraulica per un intervento che interessa le valli Ruvina, Duretta, Molinera e Ruinetta, nelle zone comprese tra Mossini e Arquino, Arquino e Ponchiera, Triangia, Mossini, Sassella e Triasso, per la messa in sicurezza di quattro corsi d'acqua. È stato programmato.

