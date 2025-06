Rinviato ancora una volta il decreto per vietare gli animali nei circhi | il Governo e gli animali di serie A e serie B

Ancora una volta, il governo rimanda l’attuazione del decreto che vieta gli animali nei circhi, lasciando in sospeso un impegno importante per la tutela degli esseri viventi. La promessa di proteggere le creature più vulnerabili si scontra con decisioni procrastinatrici e interessi contrastanti, alimentando un dibattito che divide l’opinione pubblica. È ora di chiedersi: quanto ancora dobbiamo aspettare prima di vedere un reale cambiamento? Continua a leggere.

Ancora una volta rimandato il decreto attuativo della legge che vieta la presenza di animali nei circhi. Nonostante le promesse del ministro Giuli, il Consiglio dei Ministri ha addirittura approvato un Disegno di Legge per posticipare la decisione al 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: animali - volta - decreto - circhi

Loredana Cannata, l'amore tossico, Özpetek e la volta che si mise nuda in gabbia per gli animali: «Non accetto lezioni di morale. Figli? Non ne voglio e non ne avrò» - Loredana Cannata, ribattezzata "pasionaria", sta catturando l'attenzione all'Isola dei Famosi con la sua personalità audace e le sue scelte di vita controcorrente.

Incredibile: per la terza volta il Governo Giorgia Meloni proroga la sofferenza degli animali sfruttati nei circhi! Lo fa proponendo un Disegno di Legge per spostare dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'entrata in vigore del Decreto che dovrà Vai su Facebook

Rinviato ancora una volta il decreto per vietare gli animali nei circhi: il Governo e gli animali di serie A e serie B; Il governo ha rinviato per la terza volta il decreto sul divieto di utilizzare animali nei circhi; Animali nei circhi, si rischia la terza proroga allo stop.

Animali nei circhi, si rischia la terza proroga allo stop - È questa la proposta governativa che rinvia ancora una volta l'entrata in vigore del decreto che dice stop alla presenza di animali negli spettacoli circe ... vita.it scrive

Animalisti Italiani attacca il governo: “terza proroga vergognosa, basta animali nei circhi” - L’Associazione Animalisti Italiani denuncia con fermezza la decisione del Governo Meloni di rinviare ancora una volta il termine per ... Come scrive abruzzolive.it

Il governo rinvia ancora la fine degli animali nei circhi, la protesta degli animalisti a pescara - L’Associazione Animalisti Italiani denuncia la nuova proroga del governo Meloni che sposta al 31 dicembre 2026 la fine dell’uso di animali nei circhi, suscitando proteste e richieste di intervento urg ... Segnala gaeta.it