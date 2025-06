Rintracciare la posizione di una foto | metodi e trucchi per riuscirci

Scoprire dove è stata scattata una foto può sembrare complicato, ma grazie ai dati EXIF integrati nelle immagini, il processo diventa semplice e immediato. Con alcuni trucchi e strumenti efficaci, puoi rintracciare la posizione di ogni scatto, organizzare le tue foto in base alla località e riscoprire i ricordi più importanti. Vuoi sapere come farlo facilmente? Ecco i metodi e i trucchi più efficaci per tracciare la posizione delle tue foto e sfruttare al massimo le informazioni nascoste.

Ogni volta che scattiamo una foto le informazioni sul luogo in cui abbiamo fatto lo scatto viene salvata con essa, tramite i dati EXIF. Questo significa che, quando andremo ad aprire un'app di visualizzazione delle foto (come Google Foto su Android o l'app Foto su iPhone), possiamo vedere esattamente dove è stata scattata una foto o trovare tutte le foto scattate in un preciso posto, senza dover utilizzare motori di ricerca dedicati o altre app inutili. Google Foto permette, infatti, di fare ricerche di scatti basati sulla posizione o per un preciso posto geografico sia su Android sia su iPhone. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

