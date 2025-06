Rino Gattuso vicino alla nomina come nuovo ct azzurro | decisione imminente

L’Italia si prepara a un nuovo capitolo nel suo percorso calcistico, con Rino Gattuso che sembra ormai alle porte della guida della nazionale azzurra. La decisione, attesa da settimane, potrebbe essere annunciata già in questo weekend, portando una ventata di entusiasmo e rinnovamento. La fumata bianca si avvicina, e il futuro del calcio italiano potrebbe cambiare radicalmente, dando speranza a tifosi e appassionati.

La nomina di Rino Gattuso a nuovo ct azzurro potrebbe avvenire molto presto. Forse proprio in questo torrido weekend. "La fumata bianca è vicina", sintetizza il padre Franco. Anche i bookies danno quasi per scontato il suo insediamento su una delle panchine ora più difficili del panorama calcistico, quella di un’Italia che si approccia all’estate con la terribile prospettiva del terzo mondiale di fila da spettatrice. Il presidente Figc Gabriele Gravina, un paio di giorni fa, aveva precisato che non c’era fretta per fare il nuovo commissario tecnico: una calma solo apparente, dettata dalla necessità di affiancare il prossimo condottiero di tutti i collaboratori più capaci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net