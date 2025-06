Rino Gattuso è il nuovo ct dell' Italia

Rino Gattuso, il "Ringhio" tanto amato dai tifosi italiani, è stato scelto come nuovo CT della Nazionale, un segnale forte in vista delle sfide cruciali per la qualificazione al Mondiale 2026. Con l’esperienza di ex campioni come Bonucci, Zambrotta e Perrotta, e il ritorno di Prandelli nel ruolo di supervisore, nasce un progetto ambizioso per rilanciare gli Azzurri. Un capitolo decisivo che segnerà il futuro del calcio italiano.

La Nazionale, che rischia di non qualificarsi al Mondiale 2026, avrà un nuovo commissario tecnico. Rino Gattuso, alias Ringhio (suggerito da Buffon), arriva al posto di Luciano Spalletti. Al suo fianco - nel progetto «Azzurri per l'azzurro» - anche gli ex Bonucci, Zambrotta e Perrotta. Torna pure Prandelli: avrà la supervisione di tutte le squadre giovanili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rino Gattuso è il nuovo ct dell'Italia

Italia, panchina azzurra in mano agli ex Napoli? Dopo l'addio a Luciano Spalletti, campione d'Italia 2022-23 con il Napoli, la FIGC valuta diversi nomi per la guida della Nazionale. Il favorito è Rino Gattuso, che conosce bene l'ambiente federale

