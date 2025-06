Rinnovo McKennie Juve il centrocampista viaggia spedito verso un nuovo prolungamento con i bianconeri | tutti i dettagli

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si delinea sempre più chiaro: il centrocampista americano è in corsa per il suo prossimo rinnovo con i bianconeri. Dopo un inizio di stagione promettente, l'entusiasmo cresce e le trattative sembrano ormai avviate verso una conclusione positiva. Scopriamo tutti i dettagli di questa possibile intesa, dalla durata all’ingaggio, e cosa potrebbe riservarci il prolungamento di uno dei talenti emergenti della rosa.

Rinnovo McKennie Juve, il centrocampista viaggia spedito verso un nuovo prolungamento con i bianconeri: i dettagli, dalla scadenza all'ingaggio. Tra i calciatori dell'attuale rosa della Juventus che potrebbero rinnovare a breve con la Vecchia Signora c'è anche Weston McKennie. È il suo prolungamento il prossimo in agenda per i dirigenti bianconeri. A riportarlo è Tuttosport, che svela anche le cifre e la nuova scadenza di quello che, salvo sorprese, dovrebbe essere il nuovo accordo: l'ex Schalke 04 potrebbe firmare fino al 2028 con ingaggio da 3,3 milioni di euro a stagione.