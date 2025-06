Rinnovo Gatti Juve la rivelazione | al momento c’è distanza tra le parti L’ombra del Napoli sul difensore bianconero? Cosa può succedere

Il destino di Gatti in casa Juventus è ancora incerto, tra speranze e ostacoli. Le trattative con l’entourage del difensore bianconero proseguono, mentre l’ombra del Napoli si fa più minacciosa. La sfida tra volontà e bisogni di mercato si infiamma: cosa potrà succedere nei prossimi giorni? Rimanete con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti sulle trattative e le possibili scelte che potrebbero cambiare il futuro di Gatti e della Juventus.

Rinnovo Gatti Juve, ci sarebbe ancora distanza con l’entourage del difensore bianconero. Le ultime novità sul futuro del centrale. Dopo aver annunciato Savona, come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza della Juventus sta parlando anche con McKennie e Gatti, in modo da trovare una quadratura a seguito dei colloqui di diverse settimane fa. McKennie non è molto lontano dagli accordi, riferisce l’esperto di mercato di Sportitalia, mentre per Gatti bisogna approfondire perché al momento c’è distanza. Come noto, sulle sue tracce c’è forte il Napoli di Conte. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com