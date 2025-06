Rinnovo ad un passo atteso l’annuncio ufficiale | si legherà al Napoli per i prossimi anni

Il rinnovo di un talento fondamentale è ormai alle porte, con l’annuncio ufficiale che si avvicina e lega il giovane promessa al Napoli per i prossimi anni. La strategia per la prossima stagione non si limita solo ai nuovi acquisti: ogni dettaglio sulla rosa attuale, tra rinnovi, permanenze e scadenze, viene attentamente valutato. Per garantire un futuro di successo, sono necessarie decisioni tempestive e mirate su ogni elemento a disposizione di Antonio Conte.

La programmazione della prossima stagione non passa solo per i colpi in entrata: in primis è necessario valutare la rosa attualmente a disposizione tra permanenze, rinnovi e scadenze, così come eventuali cessioni. Il Napoli sta compiendo valutazioni minuziose su ogni elemento a disposizione di Antonio Conte. Vari giocatori sono in scadenza di contratto a fine giugno o a giugno 2026 e, per evitare partenze obbligate e inattese, sono necessarie trattative costanti e convincenti per mettere a punto i rinnovi di contratto. Meret rinnova la prossima settimana: il motivo del ritardo. Nonostante si parlasse di intesa trovata da varie settimane, se non mesi, la firma e l'annuncio ufficiale del rinnovo di Alex Meret non sono mai arrivati.