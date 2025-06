Rinnovata la flotta ferroviaria sulla Trieste-Venezia

Un nuovo capitolo per i viaggi tra Trieste e Venezia: Trenitalia ha potenziato la linea con sette modernissimi treni doppio piano di ultima generazione, garantendo comfort, velocità e sostenibilità. Questa innovazione segna un passo avanti importante per i pendolari e i viaggiatori, rendendo ogni viaggio più efficiente e piacevole. Scopri come questa rinnovata flotta trasformerà la tua esperienza di viaggio sulla linea triestina!

TRIESTE - Tutti i treni veloci del Regionali - brand di Trenitalia (Gruppo FS) - circolanti sulla linea Trieste - Venezia via Portogruaro, sono ora effettuati con sette convogli doppio piano di ultima generazione. Lo hanno illustrato ieri, presso la stazione centrale del capoluogo giuliano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Rinnovata la flotta ferroviaria sulla Trieste-Venezia

In questa notizia si parla di: trieste - venezia - rinnovata - flotta

Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia a congresso a Trieste sabato 17 maggio - Il 17 maggio, l’Ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia invita gli iscritti a un congresso regionale e all'assemblea presso l'Hotel NH di Trieste.

? “Zoom - Dentro la notizia” è la rubrica video del Piccolo. Ogni giorno affrontiamo il mondo delle news, scegliendo un tema specifico e approfondendolo. È completamente rinnovata la flotta di treni regionali che serve la linea Trieste-Venezia via Portogrua Vai su Facebook

Rinnovata la flotta ferroviaria sulla Trieste-Venezia; Flotta rinnovata e sul treno arriva il biglietto contactless; Migliora l’offerta per i pendolari. Entro 3 anni sarà rinnovata la flotta dei treni regionali.

Sette nuovi treni sulla Venezia-Trieste - L’ammodernamento della flotta del Regionale previsto dal programma di investimenti complessivi del Contratto di Servizio con la Regione, ammonta a circa 400 milioni ed è finalizzato a migliorare l’off ... Segnala rainews.it

Amirante, nuovi bus elettrici TT passo avanti rinnovo flotte - "L'entrata in servizio dei 7 nuovi autobus elettrici di Trieste Trasporti segna un altro importante passo in avanti nell'ammodernamento delle flotte dei gestori del trasporto pubblico locale del Friul ... Si legge su msn.com

Trieste sempre più green: entrano in funzione altri autobus elettrici, operativi su 4 linee - TRIESTE – Sette nuovi autobus elettrici sono entrati in servizio a Trieste, segnando un ulteriore progresso nella transizione ecologica del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. Riporta nordest24.it