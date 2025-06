Rinnovata la convenzione per gli studi tra Università e Arma dei Carabinieri

Un nuovo capitolo si apre tra storia e innovazione: la convenzione rinnovata tra Università e Arma dei Carabinieri promette di rafforzare l’alleanza tra ricerca e sicurezza, mentre a Canavaccio emergono i primi indizi di un antico passato sotto i nostri piedi. Dalla tutela archeologica alle recenti scoperte, il nostro territorio si rivela un patrimonio da valorizzare e preservare. Restate con noi per scoprire le straordinarie storie che si celano sotto la superficie.

Una villa romana a Canavaccio? Potrebbe non essere un'ipotesi azzardata, visto che mercoledì, nel corso di alcuni scavi per l'acquedotto, lungo la statale vicino al centro commerciale, sono emersi dei resti dal sottosuolo: si tratta di due basi di colonne e di un acciottolato tra di esse. Essendo questo il secondo lotto di un cantiere in cui, in accordo con la Soprintendenza, è sempre presente un archeologo, non appena è stato effettuato il ritrovamento, per precauzione sono stati interrotti i lavori di posa del tubo, un rinnovamento della rete idrica appaltato da Marche Multiservizi. Delle archeologhe hanno quindi provveduto a isolare i reperti e anche giovedì e ieri hanno proseguito a scavare per indagare ulteriormente la zona.