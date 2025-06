Rinforzo in casa Napoli il difensore arriva dalla Serie A | è una richiesta di Conte!

Il Napoli si prepara a rinforzare la sua linea difensiva con un colpo di mercato in stile grande calcio. Dopo aver individuato i profili ideali, il club azzurro sta accelerando le trattative, con una richiesta ben precisa di Antonio Conte che ha acceso gli entusiasmi dei tifosi. La difesa, infatti, rappresenta la prioritĂ assoluta per consolidare la squadra e puntare in alto. Il prossimo arrivo potrebbe essere quello di un difensore di grande esperienza...

Il Napoli è pronto a mettere a segno l'ennesimo colpo di questo mercato estivo. Nelle ultime ore, sarebbe emersa una richiesta precisa di Antonio Conte. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver individuato i profili adatti, starebbe cercando di chiudere diversi accordi a stretto giro. In modo particolare, però, si starebbe lavorando su un reparto preciso: la difesa. Quest'ultima, va certamente rinforzata con Antonio Conte che avrebbe individuato il calciatore "adatto". Conte spinge per Hien: è l'obiettivo per la difesa azzurra. Il Napoli è pronto a mettere a segno l'ennesimo colpo di mercato.

