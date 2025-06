Rincaro energia | il caldo accende i costi di condizionatori e ventilatori

Con l’arrivo del caldo, l’uso di condizionatori e ventilatori si moltiplica, portando con sé un’impennata dei costi energetici. Consumerismo No profit e WeGroup monitorano con attenzione questo fenomeno, che si traduce in bollette più salate proprio nel momento di maggiore bisogno di comfort. Un trend che preoccupa consumatori e aziende, sottolineando la necessità di trovare soluzioni efficaci per affrontare l’aumento dei rincari energetici.

Con il caldo si iniziano ad accendere condizionatori e ventilatori in casa e negli uffici con effetti pesanti attesi sulle tasche dei consumatori. Lo dicono Consumerismo No profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende, che stanno monitorando l'andamento delle tariffe elettriche. L'accensione degli impianti di climatizzazione avviene proprio quando i prezzi dell'energia elettrica registrano rialzi sul mercato. - spiegano Consumerismo e WeGroup - Secondo i dati del Gme, l'elettricità è passata da una media di 93,58 euro al MWh di maggio a una media di 104,5 euro al MWh a giugno, segnando un incremento del +11,7% in un solo mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rincaro energia: il caldo accende i costi di condizionatori e ventilatori

