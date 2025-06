Rimozione delle biciclette in stazione a Faenza | dove e quando

A Faenza, la rimozione delle biciclette presso la stazione ferroviaria rappresenta un passo importante nel processo di rigenerazione urbana, volto a migliorare la sicurezza e l’ordine nell’area. Questa operazione, prevista nelle prossime settimane, si inserisce in un contesto di riqualificazione che comprende anche il trasferimento del terminal degli autobus, contribuendo a una mobilità più efficiente e sostenibile. Scopri tutte le date e i dettagli di questa importante fase.

Faenza (Ravenna), 14 giugno 2025 – A Faenza continuano i lavori di rigenerazione urbana nell ’area attorno alla stazione ferroviaria, parte del più ampio progetto che prevede il trasferimento del terminal degli autobus dalla controstrada di viale delle Ceramiche al piazzale dello scalo merci, previsto entro l’inizio del nuovo anno scolastico, intervento strategico che permetterà di migliorare la viabilità e l’intermodalità in città. Completati i sottoservizi nel piazzale della stazione ferroviaria e l’asfaltatura nell’area della nuova stazione delle autocorriere (area ex scalo merci) si passerà ora alla realizzazione dei sottofondi e del nuovo manto stradale in tutto il piazzale Cesare Battist i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it