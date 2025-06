Rimini malore in casa | muore 49enne

Lacrime e incredulità per la scomparsa di Valentina Giulianelli, scomparsa a soli 49 anni dopo aver accusato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rimini, malore in casa: muore 49enne

In questa notizia si parla di: malore - rimini - casa - muore

Un #malore improvviso in casa e per #valentinagiulianelli non c'è stato nulla da fare. Solare, energica, generosa e in salute, Valentina aveva solo 49 anni, era sposata con Luca Volonghi, con cui gestiva il centro padel di Igea Marina a #rimini, e aveva due figli Vai su Facebook

