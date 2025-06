Rimini Calcio | via libera all' iscrizione in Serie C ora caccia all' allenatore

C’è grande entusiasmo tra i tifosi del Rimini, ora pronti a sognare in grande: con l’iscrizione ufficiale in Serie C concessa, il club si prepara a rinforzare la rosa e soprattutto, a trovare il nuovo allenatore che guiderà questa ambiziosa avventura. La strada è tracciata, e la squadra è determinata a fare grandi cose. Ora, spazio alla fase più avvincente: la caccia all’allenatore perfetto.

Non proprio una sorpresa, ma pur sempre una rassicurante certezza. Ieri, via mail, la Covisoc, dopo aver spulciato tutta la documentazione presentata, ha dato ufficialmente il via libera all'iscrizione del Rimini al prossimo campionato di serie C. Non una sopresa, dicevamo. Perché dopo i timori dello scorso fine settimana, con quella corsa contro il tempo che avrebbe potuto mettere in conto qualche inciampo, già a inizio settimana il club della presidente Di Salvo aveva avuto rassicurazioni sulla 'bontà' della domanda presentata. Quindi,dopo il via libera adesso si può veramente pensare alla prossima stagione.

