Riminese stuprata in Salento caccia ai video dell’orrore

Un caso che ha scosso l’intera comunità, portando alla luce un orrore che non può essere sottovalutato. La caccia ai video e alle prove si intensifica mentre le autorità lavorano senza sosta per fare giustizia e garantire che i colpevoli rispondano delle loro azioni. La vicenda solleva gravi questioni sulla sicurezza e il rispetto, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare e intervenire contro ogni forma di violenza.

Rimini, 14 giugno 2025 – Li hanno rintracciati. E i loro nomi – i nomi di quattro ragazzi tra i 22 e i 23 anni, tutti residenti nel Salento, tra Taurisano e Melissano – sono ora iscritti nel registro degli indagati per un brutto episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di una riminese di 25 anni, andata in vacanza insieme a tre amiche in Puglia. Un soggiorno che, purtroppo, si è trasformato nel peggiore degli incubi. I fatti, sui quali sono in corso le indagini dei carabinieri, risalirebbero alla notte tra mercoledì e giovedì a Marina di Mancaversa, località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (in provincia di Lecce). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riminese stuprata in Salento, caccia ai video dell’orrore

