Riforma reclutamento personale ATA? Anief | Le segreterie hanno bisogno di persone capaci Uil Scuola | Concorsi ora inopportuni

La recente proposta di riforma del reclutamento del personale ATA, annunciata dal sottosegretario Frassinetti, ha acceso un vivace dibattito tra sindacati e istituzioni scolastiche. Con un sistema ancora fermo al 1994 e l’esigenza impellente di segreterie più efficienti, le proposte di Anief e Uil Scuola evidenziano posizioni opposte: fiducia nei concorsi o urgentemente rinnovare le modalità di selezione? Scopriamo insieme le prospettive e le implicazioni di questa importante svolta.

Ha fatto molto discutere la notizia sulla possibilità di riforma del reclutamento del personale ATA anticipata dal sottosegretario all'istruzione e al merito, Paola Frassinetti. Ai ruoli ATA si accede tramite concorsi per soli titoli. Tutto è fermo al 1994. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: riforma - reclutamento - personale - concorsi

Università , il governo vara la riforma del reclutamento: tramonta l’abilitazione nazionale. Ecco cosa cambia (e cosa no) - Il governo approva una nuova riforma del reclutamento universitario, eliminando l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).

Buongiorno, qualcuno ha capito in modo chiaro se, con la riforma per il reclutamento per posizioni in ruolo voluto dalla Ministra Bernini , cambiano anche le regole per il passaggio da RTT ad Associato,dato che l' ASN era requisito richiesto per chiederlo? Vai su Facebook

Riforma reclutamento personale ATA? Anief: Le segreterie hanno bisogno di persone capaci. Uil Scuola: Concorsi ora inopportuni; Riforma reclutamento università , dalle autocertificazioni ai fondi per atenei virtuosi; Concorsi docenti, presentati ai sindacati i bandi della seconda procedura di reclutamento in attuazione del PNRR.

Riforma reclutamento e formazione docenti: stop concorsi a crocette, 60 CFU per l’abilitazione, premi per i docenti più formati SCARICA IL TESTO - Approvato in commissione il testo del PNNR che contiene al suo interno una riforma che investe il reclutamento del personale docente ... Da orizzontescuola.it

Assunzioni personale ATA: in arrivo un nuovo sistema di reclutamento - Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato, Paola Frassinetti, nel corso di una recente interrogazione alla Camera. ticonsiglio.com scrive

Decreto PNRR, concorsi pubblici: lingua straniera, InPa e Riforma insegnanti - Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, la riforma del reclutamento ... Scrive leggioggi.it