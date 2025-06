Riforma della giustizia Sisto | Lavoriamo in nome della Costituzione

La riforma della giustizia rappresenta un passaggio cruciale per il nostro Paese, guidata dal rispetto della Costituzione e dalle parole di Meuccio Ruini. Con un percorso rafforzato e quattro passaggi chiave, questa legge mira a consolidare un sistema più efficiente e vicino ai cittadini. La svolta si avrà principalmente attraverso un referendum confermativo, che coinvolgerà direttamente il popolo sovrano. È il momento di far sentire la nostra voce e decidere il futuro della giustizia in Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti “Lavoriamo in nome della Costituzione e in linea con quello che disse Meuccio Ruini prima di votarla. La Costituzione durerà in eterno perché può essere cambiata. Il 138 disegna un percorso rafforzato in quattro passaggi. Più, come accadrà in questo caso, nel 99% delle probabilità , un referendum confermativo che quindi affiderà al popolo sovrano, alla gente, la scelta se queste norme diventeranno o meno costituzionali”. Lo ha detto il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto in merito alla riforma della Giustizia, durante il Congresso di Unicost a Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it