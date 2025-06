Riforma della giustizia il ministro Nordio detta i tempi | Referendum costituzionale a inizio 2026 Non sia uno scontro di civiltà

Il Ministro Nordio traccia i tempi della rivoluzione giudiziaria: la riforma della giustizia, pilastro del programma di centrodestra, sta per compiere un passo decisivo con l'approvazione finale prevista per ottobre. Con un occhio alle sfide costituzionali e alla volontà di evitare scontri politici, Nordio sottolinea l'importanza di un percorso condiviso, annunciando che il referendum costituzionale, previsto per inizio 2026, rappresenterà un momento cruciale di confronto e rinnovamento. La riforma della giustizia e…

Carlo Nordio ha dato il timing definitivo sul progetto di riforma costituzionale della giustizia. Che a giorni conoscerĂ un’altra approvazione per poi, nell’ultima lettura, essere licenziato definitivamente ad ottobre, con il referendum previsto dalla Carta che dovrebbe tenersi ad inizio 2026. Un tassello fondamentale del programma di governo del centrodestra. Le parole di Nordio: “Non sia uno scontro politico”. La riforma della giustizia e l’eventuale referendum non devono “diventare uno scontro politico”, ha detto Nordio parlando coi giornalisti a margine a Milano Marittima, nel Ravennate, del convegno di Magistratura Indipendente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Riforma della giustizia, il ministro Nordio detta i tempi: “Referendum costituzionale a inizio 2026. Non sia uno scontro di civiltà ”

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia - nordio - referendum

Riforma della giustizia, Delmastro “Noi siamo dalla parte di Falcone” - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove difende la riforma della giustizia, sottolineando l’eredità di Giovanni Falcone.

#RiformaGiustizia: #referendum costituzionale senza #quorum tra fine #2025 e inizio #2026. #Nordio: “Mi affido al popolo”. #Meloni punta sulla separazione delle carriere, ma lo spettro del 2016 è dietro l’angolo. Vai su X

Anm di Bari ancora in protesta contro la riforma della Giustizia del ministro Nordio e Governo Meloni. Dalla procura, i togati hanno raggiunto il tribunale dove si sta tenendo un convegno a tema. #ANM #Protesta #RiformaGiustizia #Bari #Puglia #AntennaSud Vai su Facebook

Riforma della giustizia, il ministro Nordio detta i tempi: Referendum costituzionale a inizio 2026. Non sia uno scontro di civiltà ; Riforma, appello di Nordio: si arrivi a referendum con confronto pacifico; Giustizia, Nordio: “Se il referendum sulla riforma andasse male conseguenze per il governo”.

Riforma giustizia, il referendum (senza quorum) che ingolosisce l'opposizione e allarma Meloni - È un rischio concreto, come ha spiegato il Guardasigilli Carlo Nordio, che ha parlato dei prossimi passi ... Da tag24.it

Nordio: sul caso Palamara molto è stato insabbiato - «Ma crediamo veramente che il caso Palamara si debba ridurre alle dimissioni più o meno forzate di quattro colleghi, che sono stati dimessi dal Csm, e a quello di Palamara, che addirittura è stato rad ... Segnala ilsole24ore.com

Il ministro nordio sulle conseguenze del caso palamara e la riforma della giustizia in Italia - Il caso Palamara evidenzia disfunzioni e sfiducia nella magistratura italiana; il ministro Carlo Nordio sottolinea la necessità di riforme trasparenti per limitare le correnti e migliorare la giustizi ... Lo riporta gaeta.it