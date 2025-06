Rifiuti nuova rivoluzione a Imola | nuovi contenitori e carta Smeraldo

Imola si prepara a una vera rivoluzione nel sistema di raccolta dei rifiuti: nuovi contenitori, più funzionali e sostenibili, e l’introduzione della Carta Smeraldo. Dopo anni di attesa, la svolta è finalmente alle porte, pronta a migliorare la qualità della vita e a tutelare l’ambiente. La trasformazione che sta per partire promette di rendere Imola più verde e responsabile: scopriremo insieme i dettagli di questa innovazione.

Imola, 14 giugno 2025 – È servito più tempo del previsto, ma alla fine l’annunciata sostituzione dei contestati cassonetti stradali per i rifiuti (introdotti nel 2016) partirà in autunno anche a Imola. In una nota congiunta, Comune e Hera si dicono infatti “al lavoro per definire i dettagli della riorganizzazione dei servizi ambientali” prevista dalla gara Atersir che la multiservizi si è aggiudicata alla fine del 2021. In particolare, in città è prevista la sostituzione di tutti i circa 2.200 contenitori stradali (indifferenziato, organico, carta, plastica e lattine, sfalci e potature, vetro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it