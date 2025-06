Rifiuti lasciati dai ristoratori | scatta la multa

Lotta al degrado e alla sporcizia: la Polizia locale di Lonate Pozzolo ha individuato e multato due ristoratori responsabili dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Con sanzioni da 2.500 euro ciascuno, si invia un chiaro messaggio contro ogni forma di inciviltà. L’indagine, avviata ad aprile dall’assessore alla Sicurezza Gennaro Portogallo, testimonia l’impegno concreto delle autorità nel tutelare ambiente e qualità della vita. La lotta contro gli sversamenti abusivi continua con fermezza e determinazione.

Individuati e multati, due sanzioni da 2.500 euro per i due responsabili dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. È il bilancio dell’indagine svolta dalla Polizia locale di Lonate Pozzolo impegnata con efficacia nel contrasto di azioni incivili. In questo caso si tratta dell’abbandono di scarti provenienti da un ristorante. L’indagine è cominciata ad aprile quando l’assessore alla Sicurezza Gennaro Portogallo (nella foto), dopo una segnalazione, ha coordinato la rimozione dei rifiuti lungo la Statale 341. Spiega l’esponente di Giunta: "Un’area già nota per i frequenti abbandoni e per giacigli di fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti lasciati dai ristoratori: scatta la multa

In questa notizia si parla di: rifiuti - lasciati - ristoratori - scatta

La segnalazione di una cittadina: "Ogni sera bottiglie, bicchieri e rifiuti lasciati sui muretti e nelle aiuole lungo la riviera nord" - Una nostra lettrice ci segnala come lungo la riviera nord, soprattutto nelle zone con stabilimenti balneari e vita notturna, si accumulino ogni sera bottiglie, bicchieri e rifiuti abbandonati sui muretti e nelle aiuole.

Rifiuti lasciati dai ristoratori: scatta la multa; Rifiuti abbandonati a Oderzo, video inchioda l'ecofurbo; Dipendente costretta dalla titolare a infilarsi nel cassone dei rifiuti, finisce al pronto soccorso. Scatta l'.

Rifiuti non differenziati, prime multe ai ristoratori - Sono accusati di non rispettare i contenuti dell'ordinanza che disciplina la raccolta dei rifiuti, alcuni di loro ... Riporta ilmattino.it

Rifiuti abbandonati, scatta il giro di vite - del corpo delle guardie ambientali metropolitane, i maleducati lasciano il ‘rusco’. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Roma, rifiuti spostati davanti ai locali degli altri: ecco il trucco dei ristoratori per evitare le multe - il problema dei rifiuti lasciati in strada per ore potrebbe essere facilmente risolto ... Segnala ilmessaggero.it