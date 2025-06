Rifiuti abbandonati Pugno duro a Trezzo

Trezzo si prepara a un giro di vite senza precedenti contro l’abbandono dei rifiuti e le infrazioni legate alla cura degli animali domestici. Con sanzioni per oltre 11.500 euro in soli due mesi, il municipio dimostra che non tollera più scorciatoie né comportamenti irresponsabili. La fermezza delle autorità mira a creare una comunità più pulita e rispettosa, perché la città merita un ambiente in cui tutti possano vivere con dignità e rispetto.

Pugno duro con chi abbandona rifiuti in città. Denunce e multe, Trezzo non perdona neppure i proprietari di Fido che dimenticano i bisognini per strada. La polizia locale ha staccato sanzioni per 11.500 euro nel bimestre aprile-maggio, dopo che Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente, aveva annunciato la svolta. In 11 casi è stato individuato il responsabile, per quattro di loro è scattata la segnalazione in caserma. C’è il costruttore che ha abbandonato scarti di cantiere in via Marconi, al confine con Vaprio, chi in via Mazzini al civico 40 ha lasciato macerie, chi in via Nenni aveva mescolato secco e umido e chi aveva scaricato 20 sacchi davanti all’oasi del Wwf lungo la Monza-Trezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati. Pugno duro a Trezzo

