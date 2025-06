Riconferma docenti di sostegno scade il 15 giugno la comunicazione del Dirigente Scolastico

La scadenza per la riconferma dei docenti di sostegno si avvicina: il 15 giugno, data entro cui il Dirigente Scolastico deve comunicare le conferme, come previsto dall'ordinamento. Dopo le istanze delle famiglie presentate entro il 31 maggio, il prossimo passo spetta alla dirigenza scolastica, fondamentale per garantire continuitĂ e supporto adeguato agli studenti con bisogni educativi speciali. Scopriamo insieme cosa comporta questa fase cruciale per il sistema scolastico italiano.

In seguito alle richieste delle famiglie formulate entro lo scorso 31 maggio, il passaggio successivo è a cura del Dirigente Scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

